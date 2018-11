"Grande Fratello Vip", le confessioni hot di Jane Alexander

Ménage à trois con due comici, sesso orale al peperoncino e sex toys. Jane Alexander nella Casa del " Grande Fratello Vip " è in vena di confessioni hot. L'attrice, che ha perso la testa per l'ex velino Elia Fongaro, si lascia andare a racconti piccanti . A scovarli è stata la Gialappa's Band che a " Mai dire Grande Fratello Vip " ha fatto riascoltare i racconti erotici...

L'ultimo, in ordine di tempo, è il ricordo di un viaggio particolare in auto: "Una volta avevo confidato a un uomo di amare molto il peperoncino. Allora mi regala un habanero chocolate (originario del Sud America, è considerato uno dei peperoncini più piccanti al mondo, ndr). Lo mangio. A un certo punto siamo in macchina e ci prendono delle gran voglie... gli apro i pantaloni, dimenticando sia io che lui che un'ora prima avevo mangiato questo habanero... ha cacciato un urlo allucinante, ha iniziato a saltare in macchina".

Jane ha anche raccontato di aver doppiato per anni i film a luci rosse, e che in tv veniva chiamata per palare dei suoi vibratori: "Ho anche pensato di portarne uno qui nella casa, un dildo da usare come una sorta di bacchetta magica, tipo Harry Potter o Sailor Moon... la prima volta che ho visto un vibratore è stata in Olanda, lo usava una modella con la quale dividevo la camera... mi disse che potevo usarlo anche io".