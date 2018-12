"Grande Fratello Vip", il giorno della finale: chi vincerà?

Lo scorso 24 settembre sono partiti in diciotto, ciascuno ha vissuto nella Casa di Cinecittà il proprio percorso, costellato di emozioni e sentimenti. Dopo undici settimane di giochi, litigi, flirt, amori e amicizie che hanno reso il gruppo forte e compatto, solo uno di loro trionferà. Chi si aggiudicherà il montepremi da 100 mila euro, di cui la metà sarà devoluto in beneficenza?



La serata sarà ricca di sorprese e non mancheranno, come al solito, imperdibili i filmati e irriverenti incursioni della Gialappa’s Band.