“Grande Fratello Vip”, Francesco Monte: “Fuori io e Giulia Salemi riinizieremo”

"Ovvio che vincere sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Però mi sono preso la mia rivincita". Sono le prime parole di Francesco Monte appena uscito dalla casa del " Grande fratello Vip " dopo la sfida persa al televolo con Andrea Mainardi . "Io mi sono raccontato a cuore aperto" spiega il concorrente che tenta di riassumere il suo percorso all'interno del reality. Nel parlare delle sue settimane trascorse dietro la porta rossa, ovviamente Monte non ha potuto non nominare Giulia Salemi con cui ha stretto un rapporto molto speciale. "Adesso che siamo tutti e due fuori dobbiamo iniziare la nostra conoscenza: un conto è vivere dentro la Casa e un conto è fuori. Le basi ci sono, ma da qui a parlare di amore vero e proprio è un'altra cosa" precisa Francesco.

E' stata proprio Giulia Salemi, però, a rivestire il ruolo di sua prima fan. Quando si è saputo dell'eliminazione di Francesco, l'influencer ha reagito molto male: “Io non capisco: ha fatto un percorso eccezionale”. Una reazione che non è sfuggita a Ilary Blasi che ha voluto subito sapere se, secondo Giulia, Monte avesse fatto qualche errore. "Assolutamente no" è stata la secca risposta della Salemi.