Giulia Salemi: "Voglio vivermi Francesco Monte fuori dalla Casa"

"Mi hanno dato della 'zerbina' - prosegue - ma io stavo solo proteggendo il suo momento così delicato con enorme rispetto e non volevo essere un peso. Fra dentro la Casa ha fatto un altro tipo di percorso: ha scacciato definitivamente i suoi fantasmi e già questo gli fa onore".

Quanto alla mamma Fariba, spiega: "Non ho apprezzato il comportamento di mia madre fuori dalla Casa, la situazione è veramente 'strabordata'. Con le sue ospitate in tv, con la storia del rito magico a Casa Signorini - che poi voglio capire cosa avesse di magico -, ha creato un boomerang che si è ritorto solo e unicamente contro di me. Non si è resa conto, ma purtroppo mi ha fatto del male. Prendo le distanze da lei. Sono capace di difendermi e di sostenermi da sola, le chiedo solo di lasciarmi vivere".