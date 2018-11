"Grande Fratello Vip": Andrea Mainardi incontra sua figlia Michelle

Diventato famoso nel corso della trasmissione per via della sua lacrima facile, lo chef Andrea Mainardi è stato sfidato da llary Blasi a non versarne nemmeno una, durante una caccia al tesoro pensata appositamente per lui. Tutti i suoi buoni propositi però cadono nel momento in cui si ritrova a leggere un messaggio della figlia Michelle, dalla quale riceve anche un videomessaggio. Le sorprese però non sono finite, perché è proprio la bambina a presentarsi in passerella qualche minuto più tardi, avvicinandosi al padre. "Non piangere" gli dice ma entrambi non riescono a trattenere le lacrime e si stringono l'una all'altro.