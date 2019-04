Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi opinionisti al GF16: "Siamo un ciclone in tempesta..."

"Insieme siamo un ciclone in tempesta, lei è una che dice le cose senza peli sulla lingua, io sarò abbastanza aggressivo", così Cristiano Malgioglio annuncia sul nuovo numero di "Pomeriggio Cinque Magazine", in edicola dal 4 aprile , la sua partecipazione come opinionista al GF 16 , insieme a una travolgente Iva Zanicchi.

Lui ha già partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip durante la seconda edizione del reality e come opinionista, insieme a Simona Izzo anche durante il GF 15. Lei è una delle voci italiane più talentuose e apprezzate con tre Festival di Sanremo vinti alle spalle. "Non farò sconti ai concorrenti" ha detto il paroliere: "Non ce n’è per nessuno". Quindi attenti nuovi gieffini, Malgioglio vi farà tremare... m anche divertire!