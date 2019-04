"Grande Fratello", Barbara d'Urso svela le novità della 16esima edizione

Ormai manca poco. Tutto è pronto per la sedicesima edizione del "Grande Fratello". Barbara d'Urso anticipa a "Tv Sorrisi e Canzoni" tanti retroscena. Al suo fianco ci saranno due opinionisti d'eccezione: Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Ma il settimanale svela anche quattro concorrenti: Ivana Icardi, sorella del giocatore Mauro; Mila Suarez, ex tentatrice di Temptation Island; il cantante Cristian Imparato e Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari.