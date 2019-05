Cristiano Malgioglio dopo lo scontro con Francesca De Andrè: "Mi scuso con il pubblico"

"Le mie scuse sono rivolte a voi". Cristiano Malgioglio scrive un post sul suo profilo Instagram per scusarsi con il pubblico. Durante l'ultima puntata del "Grande Fratello 16", il cantautore ha discusso animatamente, dallo studio, con Francesca De Andrè.



"Non avrei mai voluto uno scontro così acceso, che tristezza essere sceso a quei livelli". Scrive sul social Malgioglio che rincara la dose: "La signorina ha bisogno d'aiuto e non del GF, adesso capisco tante cose".



Durante la puntata il cantautore ha criticato i modi di fare "aggressivi" della concorrente del reality dicendo: "Tuo nonno si rivolterebbe nella tomba vedendo tutto questo". Frase che non è affatto piaciuta alla De andrè che replicato senza filtri.