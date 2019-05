"GF 16", Malgioglio attacca Francesca De André: “Tu non sei normale. Sei una pazza totale”

Di fronte alle liti e all'aggressività di Francesca De André Cristiano Malgioglio ha commentato: “Tuo nonno si rivolterebbe nella tomba vedendo tutto questo”. La frase non è però passata inosservata e la concorrente ha fortemente criticato quanto detto dall’opinionista. Proprio quest’ultimo è voluto intervenire sulla questione sottolineando: “Se oggi faccio questo lavoro lo devo in modo particolare a tuo nonno. Io vivevo a Genova e lo tormentavo per leggere le cose che scrivevo ed è stato lui a pagarmi il biglietto del treno. Sono stato poi io a far conoscere Dori a Fabrizio. E quindi vedendoti in quelle condizioni, così aggressiva, ho pensato che non gli avrebbe fatto molto piacere”.



A queste affermazioni Francesca ha reagito molto violentemente ribattendo parola per parola: “Penso che mio nonno mi avrebbe capita. Ma cosa vuol dire che eri suo amico? Non puoi parlare di una persona morta”. Lasciandosi andare ad uno sfogo senza freni la concorrente ha continuato ad attaccare l’opinionista che ha ribattuto: “Ma tu non sei normale! Sei una pazza totale! Ecco perché gli uomini ti lasciano”. Una frase questa, però, che non è piaciuta a Barbara d’Urso che ha preteso le scuse di Cristiano.