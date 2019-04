"Grande Fratello 16" hot, Mila Suarez in topless

Nei primi giorni del "Grande Fratello 16" MIla Suarez ha stabilito due primati. Con Gennaro ha formato la prima coppia nella Casa e ha mostrato il primo topless alle telecamere del reality di Canale 5. La modella ha sfoggiato il suo seno, orgogliosa, mettendo in guardia gli altri concorrenti: "Non me le toccate che me le sono appena rifatte".