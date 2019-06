"Grande Fratello 16", Francesca furibonda con Gennaro: "Ha calcolato tutto

Francesca infatti non ha sopportato la freddezza con cui lui si sia allontanato da lei e a suo parere se a lui fosse importato davvero di lei "non se ne disinteressava così". Martina prova a farla ragionare e a portare un po' di serenità ma non c'è nulla da fare e il nervosismo la fa da padrone. D'altronde al culmine della lite le parole di Gennaro sono state delle pietre. Quando Francesca lo ha accusato di essere cambiato una volta arrivato alla finale quindi di essere "un calcolatore", lui ha risposto: "Io ti ho dato il cuore, non voglio più parlare con te".



E intanto, mentre Francesca torna sull'argomento con Martina, Gennaro si diverte in piscina con Gianmarco facendo una serie di tuffi. Come finirà?