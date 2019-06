ELIMINATI KIKO, VALENTINA E MICHAEL 3 giugno 2019 01:44 "Grande Fratello 16", i quattro finalisti sono Gennaro, Martina, Gianmarco e Daniele Durante la puntata vengono eliminati Kiko, Valentina e Michael. Si apre un nuovo televoto tra Erica, Enrico e Francesca per scegliere lʼultimo finalista

E' arrivata la semifinale nella Casa del Grande Fratello 16. Durante la puntata vengono aperti ben tre televoti. Gli eliminati sono Kiko, Valentina e Michael. Raggiungono Gennaro in finale invece Martina,Gianmarco e Daniele. E per Francesca, Erica e Enrico viene aperto un altro televoto, che deciderà l'ultimo finalista, il quinto.

SI PARTE - "Siamo pronti per una semifinale ricchissima". Barbara d'Urso annuncia che ci saranno tre eliminati. Poi anticipa che è appena arrivata una lettera da Giorgio, ex fidanzato di Francesca De Andrè. Inoltre stanno per arrivare in studio Stefania Pezzopane e il fidanzato Simone Coccia (ex inquilino del GF15), che festeggiano 5 anni di fidanzamento. La conduttrice presenta poi i concorrenti, tutti con bagaglio a seguito, perchè tutti a rischio eliminazione, tranne Gennario, che è è già un finalista.



FRANCESCA E GENNARO - Francesca e Gennaro vengono isolati e viene mostrata loro una clip più privata che racconta lo splendido legame venutosi a creare tra i due. Dopo la scoperta del tradimento da parte di Giorgio, Francesca è arrivata a dire di sentirsi "un po' meno fidanzata" e questo ha probabilmente favorito un ulteriore avvicinamento tra loro. Interrogati da Barbara, i due ragazzi negano imbarazzati che sia mai scattato un bacio tra loro, ma Barbara e il pubblico in studio sembrano non credere affatto alle loro parole. Dopo vari stuzzicamenti, Francesca cade in un tranello di Barbara e ammette il bacio.



GIORGIO - Ma se da una parte Francesca vive momenti di grande serenità e spensieratezza accanto a Gennaro, una parte del suo cuore è ancora legata a Giorgio e proprio riguardo al fidanzato sembrano esserci grandi novità. Durante la settimana Ambra ha dichiarato di aver incontrato Giorgio, il quale le avrebbe fatto un'incredibile confessione, rivelandole che in realtà Francesca lo conosce molto bene, lasciando intendere che anche fuori la ragazza fosse a conoscenza di altri tradimenti. Francesca nega categoricamente e si dice certa che tutto questo sia frutto di un malinteso, o Ambra non ha capito bene o Giorgio si è senz'altro spiegato male. Barbara poi dà a Francesca una lettera di Giorgio, in cui l'ex fidanzato ammette di aver sbagliato, ma definisce "penoso" il comportamento di Francesca nella Casa. Nonostante gli errori commessi, era certo che dopo il loro incontro, Francesca fosse ancora legata a lui e mai avrebbe pensato di vedere un nuovo avvicinamento a Gennaro, proprio per questo l'amarezza è tanta, ma la lettera si chiude con uno spiraglio: Giorgio si dice pronto ad aspettare la fidanzata e a chiarire una volta uscita dalla Casa del #GF16. La De Andrè insiste, alterata, sul fatto di non aver fatto nulla con Gennaro.

CRISTIANO CONTRO FRANCESCA - Chi invece è molto duro con Francesca e il suo atteggiamento è Cristiano Malgiogio. L'opinionista non ha per nulla apprezzato le parole riservate dalla ragazza a Dori Ghezzi, cara amica di Cristiano. Inoltre non ama l'atteggiamento aggressivo e costantemente arrabbiato di Francesca. In Casa ci sono ragazze che hanno una vita e hanno avuto un passato ben più difficile di quello della De Andrè, come Martina e Serena, ma al contrario suo, le ragazze si sono sempre dimostrate molto educate e posate, mettendo ulteriormente in luce i comportamenti sbagliati ed eccessivi di Francesca.



LA REPLICA DI FRANCESCA IN DIFESA DI SUO NONNO - La ragazza però non ci sta e invita Cristiano a non attaccarla su cose che non conosce in prima persona, come quelle relative alla sua famiglia e che può conoscere solo lei. Ammette di aver avuto settimane molto difficili in cui magari ha avuto comportamenti non propriamente corretti e un po' sopra le righe, ma non crede Cristiano sia autorizzato a criticarla per il nome che porta e ad usare il nome del nonno per ferirla, la ragazza si dice certa che l'uomo se fosse stato ancora vivo si sarebbe schierato dalla sua parte.



TAYLOR - Il discorso poi passa alla presunta gelosia di Francesca nei confronti di Taylor Mega, appena entrata. La splendida influencer ha portato un bello scompiglio tra gli animi dei ragazzi, in particolar modo in quelli di Gennaro e Francesca. la modella ha stretto un bel rapporto con il partenopeo, scatenando le iree funeste di Francesca. La milanese cerca di negare e minimizzare i suoi malumori avuti in settimana, ma Barbara ancora una volta non crede divertita alle giustificazioni di Francesca.

Anche Taylor invita la ragazza ad essere più sincera con se stessa: se davvero prova un forte interesse per Gennaro sarebbe più giusto che si lasciasse andare e si vivesse questo sentimento.



L'ESITO DEL TELEVOTO - A Barbara viene consegnata la lettera con il verdetto del pubblico. Enrico è salvo. Restano Kiko e Enrica. L'hairstylist, durante la settimana, complice anche la presenza di Taylor, ha potuto confidarsi e aprirsi nuovamente parlando apertamente del legame che lo ha unito ad Ambra durante le prime settimane. Barbara chiede a Kiko di andare nel camping Carmelita, lì trova un tavolo apparecchiato per due e ad aspettarlo c'è proprio Ambra. Kiko la bacia e le fa una vera e propria dichiarazione d'amore in diretta, baciandola di continuo e proclamandosi molto felice nel rivederla e chiedendosi come una ragazza splendida come lei possa essere interessata ad un uomo così complicato come lui. Una volta liberata dal freeze, Ambra ribadisce che lo sta aspettando fuori ed è pronta a stargli vicino con tutte le difficoltà che potrebbe incontrare, ma con la fiducia del sentimento che li lega.

VALENTINA - Continuando a parlare di amore, chi inizia a dubitare dei sentimenti vissuti all'esterno, è Valentina che durante la settimana è stata assalita dai dubbi e dalle incertezze per il silenzio dimostrato dal fidanzato Lorenzo. Anche Martina e Francesca hanno spesso dichiarato che i comportamenti della cestista con Daniele e Gianmarco potrebbero essere fraintesi da una persona a casa, confermando le paure di Valentina. Anche Ivana Icardi dallo studio ha parole molto dure per Valentina, ma a sportiva non ci sta e ricorda che la giovane Icardi è la persona meno indicata a parlare di comportamenti poco carini nei confronti del fidanzato, dopo gli atteggiamenti avuti verso Gianmarco: tra le due, l'astio è ancora molto forte. Valentina viene chiamata in confessionale dove ad attenderla c'è un telefono, il fidanzato Lorenzo avrà a disposizione 60 secondi per poterla contattare...ma il telefono rimane muto, scatenando la delusione della sportiva. La ragazza non si capacita di come il fidanzato possa mettere in discussione il loro rapporto così pulito e pieno di valori condivisi, per delle semplici amicizie costruite nella Casa di Grande Fratello. Ma poi quando Valentina torna dagli altri ecco apparire il fidanzato. Il ragazzo non ha mai dubitato del loro amore ed era proprio lui a lanciare fuochi d'artificio fuori dalla Casa in occasione del compleanno della cestista per dimostrarle la propria vicinanza. La sua mancanza ormai sta diventando quasi insopportabile, ma non ha mai pensato di allontanarsi da lei. Valentina rassicurata, saluta Lorenzo felice e con una nuova carica.



ERICA - Chi ha certamente bisogno di una bella carica Erica, come Kiko a rischio eliminazione. La ragazza in queste settimane ha parlato spesso del legame a volte conflittuale con i genitori e si è spesso lamentata della mancanza di totale accettazione da parte loro. Chi invece è da sempre dalla sua parte e la sostiene è la sorella. Barbara chiama quindi la giovane toscana in mistery room e le fa leggere una commuovente lettera da parte dei genitori che le ribadiscono l'amore e l'affetto che provano per lei, al di là delle sue scelte.



LA LETTERA COL VERDETTO FINALE - Ad abbandonare la Casa del Grande Fratello è Kiko.





SIMONE E STEFANIA - Per un concorrente che esce, due dolcissimi ospiti sono pronti ad entrare in Casa, sono Simone Coccia e l'onorevole Stefania Pezzopane che hanno appena festeggiato i 5 anni di felice fidanzamento. Simone è stato un concorrente della scorsa edizione e Barbara invita il ragazzo a mostrare alla fidanzata tutti gli angoli in cui ha vissuto lo scorso anno.

SI APRE UN NUOVO TELEVOTO - Barbara annuncia che si apre un nuovo televoto e che ad essere votate dal pubblico saranno solo le donne. Erica, Valentina, Francesca e Martina vanno in Mistery Room e lì ognuna di loro deve prendere un cubo di legno, chi sul fondo trova un segno nero sarà la prima ad andare al televoto. Tocca a Erica. Lei deve scegliere una compagna da portarsi dietro e sceglie Valentina, che a sua volta nomina Martina. Si tratterà di un televoto flash e il pubblico dovrà votare sia per la seconda eliminata sia per la seconda finalista.



IL COMMOVENTE DISCORSO DI STEFANIA PEZZOPANE - Mente i ragazzi attendono il verdetto del televoto, in Casa fanno il proprio ingresso Simone e Stefania. L'Onorevole Pezzopane ha un discorso da fare ai ragazzi: " Questi ragazzi mi stanno piacendo, sono dei bravi ragazzi, ma li vedo in difficoltà sull'amore, ma capisco che in generale sono tempi duri per l'amore. Spesso è il rancore a vincere, ma è il rancore che trasforma le persone, che ci trasforma, mentre per poter raccontare la nostra storia dobbiamo far vincere l'amore. Siate belli, innamorati e soprattutto sinceri". Ma l'onorevole ha anche qualche critica: "Spesso ho visto troppa rabbia, troppa aggressività, ma dovete sempre far prevalere l'amore su tutto. Vedo troppa materialità, mentre l'amore è poesia, mistero, delicatezza, rispetto, dignità e voi questo dovete ricordarlo." Barbara e tutto lo studio sono visibilmente commossi e la conduttrice ringrazia calorosamente Stefania per l'intelligenza, l'ironia e la bellezza che ogni suo intervento porta con sè, ma per l'Onorevole e il suo fidanzato è tempo di lasciare la Casa e raggiungere lo studio dove dovranno fare un importante annuncio.

GENNARO - Intanto c'è una dolce sorpresa anche per Gennaro, il primo finalista di quest'edizione. Il ragazzo viene chiamato da Barbara in Mistery Room e qui gli viene mostrato un videomessaggio della sorella Maria, che si dichiara pronta e desiderosa di conoscerlo, al di là dei rapporti non buoni che possono intercorrere tra Gennaro e il padre. La ragazza confessa quanto avrebbe voluto avere nella propria vita un fratello vicino che le facesse da guida e che le rimanesse vicino e ora, che questa possibilità è di nuovo concreta, si augura solo di poter crescere tutti insieme: lei con Gennaro e il fratello Guido. E a suggellare questo rinnovato legame familiare, la ragazza decide di far recapitare al fratello un rosario che possa aiutare Gennaro nei momenti difficili, come ha aiutato lei.



KIKO - In studio è arrivato Kiko a cui viene mostrato un riassunto della meravigliosa esperienza vissuta in Casa, dal rapporto con i compagni, ai messaggi dei figli da fuori fino al bellissimo legame che lo ha unito ad Ambra. Cristiano non perde tempo per chiedere subito a Kikò dove passerà la prima notte fuori dalla Casa del #GF16, ma l'uomo non ha dubbi: "Ambra mi perdonerà, un pezzo del mio cuore è suo, ma stasera io correrò dai miei figli". Il dolce cuore da papà di Kikò non si smentisce mai. Ad accompagnarlo fuori dallo studio arriva anche il fratello Gianluca scatenando le lacrime di Kikò che ci tiene a sottolineare a Barbara: "È solo di più, ma è uguale a me, siamo identici".



ANCHE IL SECONDO TELEVOTO E' CHIUSO - Barbara legge il contenuto della busta: Erica può restare in gioco, mentre Valentina e Martina devono recarsi in studio per capire chi tra le due sarà eliminata e chi andrà invece in finale.La seconda finalista è Martina. Valentina deve lasciare la Casa.