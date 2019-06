Grande Fratello 16, coccole bollenti tra Erica e Taylor

E' entrata al Grande Fratello 16 per far girare la testa agli uomini (a Gennaro in particolare), ma il sex appeal di Taylor ha colpito soprattutto Erica. La toscana ha ammesso di essere attratta sia da donne che da uomini e in giardino si è lasciata andare a coccole bollenti con l'influencer veneta. Le due si sono avvinghiate seminude sul pouf, regalando un siparietto lesbo-chic super sexy.