“Grande Fratello 16”, Daniele è eliminato

Daniele è stato eliminato dalla Casa del “Grande Fratello 16”. Al televoto con Martina, il concorrente è stato scelto dell’81% dei votanti per abbandonare il reality. I due erano stati protagonisti durante questi mesi di una “quasi” storia d’amore. Infatti sin dall’inizio della loro avventura nella Casa Martina si era invaghita di Daniele. In un primo momento sembrava che il concorrente ricambiasse questo sentimento ma presto ha cambiato idea dando il via a molti litigi proprio con la “ragazza con il cuore di latta”. Dopo settimane di tensione, i due sono poi riusciti a trovare un equilibrio e a godersi gli ultimi giorni all’interno della Casa.