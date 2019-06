"Grande Fratello 16", Daniele "ritrova" Martina e si lascia andare fino alle lacrime

I due si trovano in cucina, dove Martina arriva per uno spuntino veloce e trova Daniele. Confrontandosi sull'esperienza nella Casa la ragazza si lamenta del fatto che in questo percorso avrebbe voluto conoscere meglio il ragazzo mentre, dopo un primo momento tra i due si è rotto qualcosa. Lui si giustifica spiegando che in fondo l'unico con cui si è davvero aperto è Kikò e le spiega di aver preso le distanze da lei perché la loro situazione l'aveva fatto passare per quello "cattivo".



Una volta in giardino la conversazione si sposta su quello che troveranno una volta usciti e sulle persone che li aspettano fuori. "Io a queste persone che mi vogliono bene ho dato davvero poche gioie ma lunedì sera, secondo me, hanno fatto un sorriso!" dice lui. "Quello che conta è che le persone che per me sono state male, ora siano felici!" dice, mentre non riesce a trattenere le lacrime.



Più tardi Martina si confronta con Francesca su quanto dettole da Daniele. "Per me è un ragazzo in gamba - spiega -, con cui posso parlare ma lui qui si è concentrato su altre persone!". Chissà che in questi ultimi giorni i due non si riscoprano.