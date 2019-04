"Grande Fratello 16", Alberico Lemme resta nella casa

Alberico Lemme resta nella casa del "Grande Fratello 16". Lo ha deciso il pubblico che ha votato per farlo rimanere nel reality. Il dottore, che ha già fatto discutere molto per i suoi modi, non è ancora un concorrente ufficiale del GF 16. L'uomo è entrato nella casa come disturbatore, e dopo poco, si è procurato le antipatie di tutti gli inquilini. Adesso però, per il volere del pubblico, dovrà rimanere nella casa più spiata d'Italia.