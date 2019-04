SEI IN NOMINATION 24 aprile 2019 01:32 "Grande Fratello 16": la professoressa Ambra eliminata, il dottor Lemme resta nella Casa In nomination vanno Daniele, Michael, Mila, Erica, Francesca e Ivana.

Terzo appuntamento con "Grande Fratello 16", il reality di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso. Ambra è stata eliminata. Il dottor Lemme, messo al giudizio di un televoto lampo, potrà restare nella Casa. Sfoghi di Francesca De André e Ivana Icardi alle prese con le accuse rispettivamente di Cristiano De André e Wanda Nara. Alex Belli è entrato nella Casa e si chiarito con Mila. In nomination vanno Daniele, Michael, Mila, Erica, Francesca e Ivana.

Sulle note di "The Final Countdown" degli Europe Barbara d'Urso dà il via alle danze. Si inizia "in modo particolare", avverte la conduttrice. Infatti c'è Francesca De André nella stanza led, Alberico Lemme chiuso nel bed&breakfast e Alex Belli pronto ad entrare.



IL CASO DE ANDRE' - Francesca nella stanza led e Fabrizia in studio. Si affronta il tema della diffida fatta da Cristiano De André. La d'Urso si collega con la stanza led e mostra un video a Francesca. Si vedono le difficoltà avute dalla ragazza, che non può raccontare la propria storia agli altri inquilini della Casa. Barbara sottolinea come Francesca sia stata rispettosissima della diffida, mentre Cristiano... ha parlato. "Che schifo!" è la prima reazione della ragazza che poi attacca: "Se c'è una persona che diffama è lui, ha pubblicato un libro pieno di menzogne, io l'ho querelato vincendo una causa. A lui piacerebbe passare per la vittima di turno, purtroppo le cose documentate vengono fuori e lui è tutto tranne che una vittima!". E poi quando la d'Urso le ricorda che comunque la diffida è ancora valida, rincara: "Comoda la vita, lui può dire quello che vuole e a me cerca di tarpare la bocca: ci si vede in tribunale bello!". Vengono quindi mostrate le dichiarazioni rilasciate dal cantautore ai giornali. "Lui parla di famiglia ma se ci fosse stata non sarei stata affidata minorenne al Comune di Milano" risponde Francesca. Fabrizia in studio le dà manforte. "Non ha mai fatto nulla per dimostrare amore, ha sempre usato violenza e continuo a dirlo perché legalmente l'ho dimostrato" aggiunge Francesca. La d'Urso chiude la parentesi ricordando il caso di Bobby Solo e della figlia, che si sono riappacificati dopo la scorsa edizione del Grande Fratello.



ARRIVA LEMME - Si torna in salotto e la conduttrice spiega che il dottor Lemme è stato isolato nel B&B. Lo invita quindi a rientrare nella Casa. Viene subito mostrato il video con il "meglio" della settimana del farmacista. Si passa dalle sue dichiarazioni sui figli, i primi litigi con Valentina e le reazioni di alcuni dei ragazzi alle sue parole. Si torna quindi in diretta e Lemme chiede di prendere la parola. "E' stato frainteso, il mio era un inno alla vita..." inizia ma non fa in tempo a continuare la frase che Valentina gli salta letteralmente in testa. La d'Urso annuncia che in settimana Lemme ha ricevuto un richiamo ufficiale dal Grande Fratello ma al tempo stesso prova a giustificarlo spiegando che intendeva un'altra cosa e, in seguito a un trauma subito da ragazzino, ha trovato il suo modo per non soffrire. Ma non è finita qui. Si passa infatti all'altro caso: l'insulto pronunciato da Lemme nei confronti di Ambra, definita "Professoressa del pisello". E da lì un altro litigio furibondo con Valentina, intervenuta a difendere l'amica. Lui insiste a difendersi citando la favola "la principessa sul pisello". Interviene anche Francesca, urlandogli che se ne deve andare. "Se me lo dice il Grande Fratello me ne andrò, non siete voi che dovete dirmelo". risponde lui.



UNA DECISIONE IN ARRIVO - Barbara interviene per annunciare una decisione del Grande Fratello in arrivo. Ma al tempo stesso dice di aver preso la frase di Lemme sulla "professoressa del pisello" come una battuta infelice ma niente di più e tira un po' le orecchie a Valentina, a suo parere eccessiva nella reazione. Anche Iva tiene una posizione di mezzo; non le sono piaciute le frasi di Lemme ma allo stesso tempo dice che "certe frasi delle ragazze non sono ammesse", altrimenti si passa dalla parte del torto.

CHIUSO IL TELEVOTO, I PRIMI VERDETTI - Intanto è il momento di scoprire chi dovrà lasciare la Casa tra Enrico, Serena, Gianmarco e Ambra. Arriva la busta con il primo verdetto: Enrico è il primo concorrente che può continuare la sua avventura nel Gf. Il secondo a salvarsi è Gianmarco. Quindi si giocherannno la permanenza le due ragazze.



AMBRA E KIKO' - Prima di scoprire chi dovrà uscire è il momento di affrontare una delle possibili coppie della Casa. Un filmato ricostruisce il loro avvicinarsi nel corso dei giorni passati insieme. In particolare sembra essere lui quello partito per la tangente, per quanto anche la ragazza mostri un certo interesse, seppure più misurato. Intanto sulla passerella, fuori dalla Casa, c'è Alex Belli in attesa di entrare per parlare con Mila.



LA STORIA DI SERENA - Dopo Ambra è il momento dell'altra ragazza a rischio eliminazione. La figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli durante la settimana ha raccontato in confessionale ampi stralci della sua storia: da quando sua madre se ne è andata, alle percosse da parte del padre fino all'abbandono nella casa famiglia. E poi sono arrivati Rutelli e la Palombelli a farle sentire il calore di una famiglia. Chiude con il rapporto bellissmo che dice di avere con sua sorella. La ragazza viene quindi invitata ad andare nella mistery room. Lì per lei c'è un videomessaggio di sua sorella. Una volta rientrata in salotto parte il freeze e Monica entra ad abbracciare la sorella.



L'ELIMINATA - Ambra e Serena, senza salutare nessuno, vengono mandate nella stanza super led. La concorrente che deve abbandonare la Casa del Grandde Fratello è: Ambra. Serena ora deve stare nella stanza dei led mentre Ambra può rientrare nel salone per pochi secondi, dove troverà tutti freezati. La ragazza può dire quello che vuole a due persone sua scelta. Lei saluta tutti poi abbraccia calorosamente Valentina, e poi ovviamente abbraccia Kikò, dicendogli "ti voglio bene".



WANDA NARA E IVANA ICARDI - Ivana viene invitata ad andare nella mistery room. La d'Urso l'avverte che la mattina dopo la scorsa puntata Wanda ha fatto un lungo tweet. Le viene letto quanto scritto da Wanda. Lei applaude ironicamente e poi dice: "Sai come si chiama questa? Paura!". Barbara l'avverte comunque l'avvocato di Ivana ha chiamato per specificare che nessuna diffida è arrivata. Ma Wanda Nara non ha solo twittato, ha anche parlato ospite a "Verissimo". L'accusa per Ivana è quella di aver fatto sparire dei soldi che sarebbe stati donati a sua mamma. Lei respinge senza se e senza ma, e ribatte che Wanda fa esattamente quello di cui la rimprovera: di tutto per essere celebre.

ALTRE ACCUSE DI WANDA - In un altro passaggio dell'intervista a "Verissimo" Wanda Nara sostiene che non è vero che Ivana non ha mai conosciuto la sua nipote. Afferma che è andata a casa loro due mesi fa, con il suo fidanzato. Ivana ribatte che non si vedono dal 2017. "Questa signora vive di bugie!" afferma. E si dice anche disposta a lasciare la televisione e tutti quanto pur di vedere suo fratello Mauro. La d'Urso è incredula: "Perché dovrebbe dire che sei andata a casa sua due mesi fa se non è vero? E' una donna intelligentissima, una manager". "Perché lei dice solo bugie, le interessa il suo programma televisivo" risponde Ivana. Ma il mistero rimane.



LEMME DENTRO O FUORI? - Si torna nel salotto e a Lemme viene chiesto di alzarsi. Si deve mettere davanti al ledwall, a confronto con Valentina. Dopodiché la d'Urso chiede agli inquilini della Casa di schierarsi per l'uno o per l'altra. In realtà lo schieramento per la Vignali non è unanime: nello stupore di tutti Ivana si schiera con Lemme. "Niente contro Valentina - dice lei -, ma l'ho sempre detto: lui ha tutto il diritto a dire quello che pensa". La domanda viene posta in maniera più esplicita: "Chi di voi vuole Lemme fuori dalla Casa vada dalla parte di Valentina". E a quel punto anche Ivana cambia posto. A quel punto Barbara svela che il farmacista non è mai stato un concorrente. Ma adesso verrà aperto un televoto e il pubblico deciderà se Lemme potrà restare dentro o uscire.



LA LITE TRA MILA E FRANCESCA - L'attore sta per entrare per chiarire con Mila. Ma prima si deve affrontare quanto accaduto tra la ragazza e Francesca in settimana. La De André, amica di Belli da tempo, sostiene di essere a conoscenza di una versione dei fatti diversa da quella data da Mila. La quale è molto infastidita dal fatto che Francesca ne parli con gli altri. E alla fine arrivano alla discussione.



IL CONFRONTO CON ALEX BELLI - A Mila viene poi chiesto di andare in confessionale, dove trova una busta. Dentro ci sono due foto dall'Instagram di Alex Belli. Lei sostiene che comunque non gliene frega più niente. Ma al rientro nel salone trova Alex. Il confronto è carico di tensione. Lui le chiede di smettere di infangarlo e ripete che il loro rapporto è naufragato perché litigavano dal mattino alla sera. Ma lei non ci vuole sentire e continua a parlare del tradimento. Arriva quindi Francesca che prova a ribadire che lei aveva solo sentito una versione dei fatti diversa. Tutto finisce con un abbraccio tra Belli e Mila, con lui che le chiede scusa e lei che gli augura di essere felice.

IL PRESUNTO TRADIMENTO DI VALENTINA - Si torna sull'episodio affrontato nella scorsa puntata, quando Valentina ha rivelato il nome di una ragazza che avrebbe avuto una relazione con il suo fidanzato. In settimana Francesca Brambilla, l'accusata, ha reagito e ha mandato una diffida alla Vignali. La cestista non sembra molto toccata dalla cosa: "Mi dà le stesse emozioni di un distributore di benzina".



CHIUSO IL TELEVOTO SU LEMME - Prima di ascoltare il verdetto del televoto su di lui, Lemme chiede dieci secondi per dire ai suoi figli che comunque vuole loro bene e gli spiace di averli messi in una situazione poco piacevole. A Francesca la cosa non va giù e lo accusa di dire queste cose adesso perché "ha la strizzetta di dover uscire". Se l'uscita era mirata a raccogliere la benevolenza del pubblico, è andata a buon fine, perché con il 54% dei voti il pubblico ha deciso che Lemme può restare.



PIAN PIANO SOTTO LE LENZUOLA... - In settimana ci sono stati strani movimenti sotto le lenzuola e la d'Urso ne vuole parlare con i protagonisti. E così Gennaro e Mila vengono chiamati in confessionale. Alla domanda "Cosa avee combinato?" i due sembrano cascare dalle nuvole. Allora viene mostrato loro un filmato. I movimenti sembrano inequivocabili, anche se i due sostengono che stavano solo parlando. Al massimo c'è stato qualche abbraccio. Barbara poi dice al ragazzo che lo hanno soprannominato "Il profumiere", perché nella Casa ha sparso il suo profumo a destra e manca... Lui comunque dice di non avere nessuna preferita.



LE PRIME NOMINATION - Le donne fanno le nomination palesi. Dovranno votare il nome di una donna nella stanza superled. Le nomination degli uomini saranno invece segrete ma potranno nominarsi tra di loro. In questa nomination non potrà votare, né essere nominato, il preferito della settimana. I concorrenti hanno votato per Kikò. Parte il giro di nomination: Erica e Valentina votano Mila, così come fanno Francesca ve Martina. Mila vota Ivana mentre Jessica punta su Francesca. Serena nomina Erica. Ivana rende pan per focaccia a Mila votandola a sua volta.



UN "MESSAGGIO" PER CRISTIAN - Tocca poi agli uomini. Inizia Cristian che fa il nome di Daniele. Ma Imparato già che è in confessionale gli viene mostrato un video in cui Guendalina Tavassi gli dà del bugiardo e tira in ballo nuovamente la storia che Cristian avrebbe avuto con il suo parrucchiere. Imparato è "sconvolto". Cristian dice che sono tutte cose inventate e se hanno dei video, come dicono di avere, li mostrassero. Non accetta poi di sentirsi messo allo stesso livello della Tavassi: "Io ho cantato, io ho fatto emozionare la gente - dice -, le cos'ha fatto? Guenda vai a casa dai tuoi figli, basta!".