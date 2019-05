"Amici 18", Raffaella Carrà è l'ospite d'eccezione

Raffaella Carrà è l'ospite d’eccezione della settima puntata di " Amici 18 " in onda sabato 11 maggio, alle 21.15, Canale 5 . Loredana Bertè è impegnata con il tour e in studio l’onore e l’onere di giudicare i talenti questa settimana spetta a una giuria molto speciale formata da Mara Venier , Gerry Scotti ed Emma Marrone .

A dare il via alla puntata l’attesissima sfida, rimasta in sospeso sabato scorso, tra il cantante Mameli e il ballerino Umberto. Solo uno di loro rimarrà nella corsa alla vittoria finale che vede schierati ancora in gara Giordana, Tish, Alberto, Rafael e Vincenzo.

Senza i Direttori Artistici, gli allievi sono pronti a camminare con le proprie gambe e a sfidarsi tutti contro tutti: alla fine di questa puntata avremo i nomi dei semifinalisti di questa edizione.