"Amici 18", l’ultima esibizione di Pio e Amedeo tra la lettera a Maria e gli scherzi su Alessia Marcuzzi

È un susseguirsi di scherzi, attacchi e risate l’ultima esibizione di Pio&Amedeo alla finale di “Amici 18” di sabato sera. Prima le parole dedicate ad alcune giurate, tra le quali Alessia Marcuzzi: “Una famiglia allargata la sua, sembrano i Casamonica, per andare al bagno prendono il numero come in macelleria”.



Poi, la lettera dedicata a Maria De Filippi, costellata di frecciatine pungenti: “Quando c’è la tua chiamata è come quella del Signore, non ti puoi astenere – spiegano i due in studio –. Sembra il cenacolo, dici ‘Questo è il mio vino, chiamate Gianluca Grignani’”.



E poi ce ne è una per tutti, anche tra giurati e professori presenti in studio: “Con chi litigherà Bertè?”, si chiedono i due, vista la fine della trasmissione. “Gli altri due The Kolors oltre a Stash dove trovano i soldi per la droga?”, scherzano ancora.



Un’esibizione che lascia senza fiato anche il pubblico, che alla fine riempie i due di applausi.