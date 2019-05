"Amici 18", Ilary Blasi scherza su Rafael e riceve un sms: “Solo tu fai la deficiente”

Non passano inosservati i commenti di Ilary Blasi sul ballerino Rafael durante l’ultima serata di “Amici 18”, la finale del programma. Dopo le sue considerazioni sul ballo “hot” del ragazzo, al rientro dalla pubblicità, Ilary sta cercando il telefono in una piccola borsa.



“Deve controllare se a casa è tutto ok”, dicono dallo studio e lei prontamente risponde: “Mi è arrivato un messaggio. Dice ‘Solo tu fai la deficiente’”, e ride. Probabilmente inviato da Francesco Totti, l’sms fa ridere anche il pubblico. “E’ vero, dice proprio così, lo ho visto”, conferma la compagna di giuria Silvia Toffanin tra le risate divertite.



Poco dopo arriva un altro sms ma questo non viene letto: "Non si può, ma la situazione è un po' così, diciamo", spiega Toffanin per conto di Ilary.