"Amici 18", Rafael è il secondo eliminato: “Grazie a tutti per avermi aiutato a essere un miglior ballerino”

È un altro ballerino il secondo eliminato della finale di “Amici 18”, dopo Vincenzo esce anche Rafael. Il cubano era stato salvato dalla giuria dopo il primo turno ma non riesce a superare il secondo e deve così lasciare il programma. Visibilmente commosso, ringrazia tutti, un po' in italiano e un po' in spagnolo: “Per avermi aiutato a essere un ballerino migliore”, spiega.



Dispiaciuta la docente Alessandra Celentano, che ha speso parole lusinghiere nei suoi confronti durante tutta la serata di sabato e durante il programma. Rafael è un ballerino completo che potrebbe fare carriera anche fuori dal programma, a detta di diversi giudici e docenti.