VITTORIA MAI IN DISCUSSIONE 25 maggio 2019 01:16 "Amici 18", Alberto domina la finale e batte Giordana nellʼultimo scontro Netta affermazione del cantante che è rimasto in testa per tutta la puntata. A Giordana il premio della critica

Alberto Urso è il vincitore della diciottesima edizione di "Amici", il talent di Maria De Filippi. Il cantante siciliano, con la sua impostazione da tenore lirico ma non solo, ha battuto nella sfida decisiva Giordana Angi, che si consola con il premio della critica da 50mila euro. Nel corso della finale erano stati eliminati prima il ballerino Vincenzo Di Primo e poi Rafael Quenedit Castro, vincitore della sezione danza.

Si comincia con la presentazione della giuria speciale, che vede, oltre a Loredana Bertè, Alessia Marcuzzi, Michelle Hunziker, Silvia Toffanin e Ilary Blasi. Si passa quindi all'ingresso dei quattro contendenti e della coppa, premio in palio per il vincitore. A portarla è Irama, trionfatore della scorsa edizione, che fa in bocca al lupo a tutti. Poi tocca a Maria, che vuole ringraziare i finalisti uno a uno, sottolineando i loro meriti e la crescita fatta in questi mesi passati nella scuola.

Ma inizia la gara. Ad aprirla è Giordana con "Piazza grande" di Lucio Dalla. Un primo sguardo alla classifica parziale del televoto dà in testa Alberto, seguito da Giordana, Vincenzo e quindi Rafael. La Bertè definisce Giordana "perfetta", mentre la Hunziker sottolinea la "grana nella voce". Si continua quindi con Vincenzo che danza su "Malelingue" di Emma. Alberto punta subito forte con "Nessun dorma" dalla "Turandot" con il "Vincerò" finale che esalta il pubblico. E al controllo della classifica è ancora in testa.



Si prosegue con Rafael che balla una coreografia ispirata al "Miglio verde". Un quadro di Giuliano Peparini di grande effetto che si conclude con il ballerino sulla sedia elettrica. Un'esibizione che fa guadagnare al ballerino un posto in classifica. Tocca di nuovo a Giordana alle prese con "Voglio andar via" di Baglioni. La coreografia per Vincenzo è invece ispirata a "Il bambino con il pigiama a righe", con il tema del campo di concentramento. della libertà e dei muri che dividono. Sono tutti colpiti dalla capacità intepretativa del ragazzo, che adesso è terzo in classifica. Tocca di nuovo ad Alberto che si affida a Bocelli e alla sua "Il mare calmo della sera". Chiude il giro Rafael e si chiude il televoto. Al secondo posto c'è Giordana, dietro ad Alberto. Mentre al quarto Rafael, che sarebbe quindi eliminato. Ma la classifica va implementata con il voto della giuria speciale. Giuria che ribalta tutto perché Rafael balza al secondo posto mentre Alberto è inamovibile in vetta. Se la giocano quindi Giordana e Vincenzo. Ed è il ballerino a essere eliminato.

Si prosegue quindi con una sfida a tre articolata su nove esibizioni con il televoto sempre aperto. Alla fine saranno i professori ad aggiungere il proprio voto. In questa tornata il primo classificato andrà in finalissima. Comincia Giordana la cui esibizione è lo spunto per l'ennesimo battibecco tra la Bertè e Rudy Zerbi che, sulla ragazza, non ha cambiato idea nemmeno arrivati in finale. Prosegue Rafael con una coreografia su "Dirrty" di Christina Aguilera, che si conclude con uno spogliarello. Alberto mantiene l'impostazione lirica anche per "O surdato 'nnammurato" e "O sole mio". Secondo giro con Giordana che presenta uno dei brani del suo disco. Rafael danza su "Abat Jour" mentre Alberto interpreta "Space Oddity" di David Bowie. Ultima esibizione di questa tornata per Giordana che però non riesce a schiodarsi dal secondo posto. A Rafael, dopo l'esibizione, viene fatto notare che essendo l'ultimo ballerino rimasto ha di fatto vinto il concorso di danza. Chiude Alberto con "I Can't Help Fallin' In Love". Con il televoto il tenore è ancora in testa ma adesso tocca ai professori votare. Non cambia nulla e Alberto vola in finalissima.