"Amici 17", è Irama il vincitore: per lui la finale è una cavalcata trionfale

Si comincia con l'ingresso dei quattro finalisti, i tre cantanti, Carmen, Einar e Irama, e Lauren, che già si è portata a casa il titolo nella sezione danza. Vengono poi presentati, oltre ai professori, i giornalisti della carta stampata e del web che dovranno assegnare il premio della critica. EINAR CONTRO LAUREN - Si parte con la prima sfida, tra Einar e Lauren. La prima è la ballerina, alla quale Luca Tommassini , fa i complimenti dicendo che è "l'esempio di come in questa scuola si possa migliorare". Einar duetta con Alessandra Amoroso su "Due destini" dei Tiromancino. Alla prima verifica di come va il televoto Einar risulta in testa. Nella seconda prova Lauren si esibisce accompagnata da Hauser , violoncellista dei 2 Cellos . Il cantante risponde interpretando "Sogni". In una seconda passata di carte la situazione risulta ribaltata: Lauren è passata in testa. Tocca ancora a lei esibirsi, questa volta su una canzone interpretata da Michele Bravi. Dopo la nuova esibizione di Einar, Lauren dimostra di saper anche cantare in un perfetto pezzo dal musical "All That Jazz". Il ragazzo risponde con Tenco e "Mi sono innamorato di te". E' il momento di scoprire chi ha vinto la sfida: le carte girano e dicono... Einar! Ma per Lauren c'è l'omaggio del corpo di ballo, che entra e la porta in trionfo.

SECONDA SFIDA - Dopo un lungo intermezzo comico con Pio e Amedeo (che tra le altre cose costringono i giornalisti ad alzarsi e ballare). Einar deve scegliere la sfidante e sceglie Carmen. Irama è quindi in finalissima. Inizia la ragazza che duetta con Emma Marrone su "Un amore così grande". Einar risponde con "Io che amo solo te" di Sergio Endrigo. Al primo giro di carte il ragazzo è in testa. Carmen prova a rimontare con "Dedicato" di Loredana Bertè. Einar risponde con "Vorrei" dei Lunapop. E a giudicare dal responso delle carte il pubblico ha apprezzato perché il cantante è ancora in testa. Tocca di nuovo alla ragazza, che canta "Stand By Me". Einar risponde con il suo inedito, "Notte d'agosto". Inedito (ormai edito...) anche per Carmen. Le porta bene perché al nuovo giro di carte si trova in testa. Si riparte con le esibizioni ed Einar canta "Giudizi universali" di Samuele Bersani. Carmen invece mette alla prova le proprie doti vocali con "La voce del silenzio" di Massimo Ranieri. Dopo l'ultima prova di Einar è il momento del verdetto: le carte dicono Carmen! Sarà quindi lei a giocarsi la finalissima con Irama.



IRAMA CONTRO CARMEN - Dopo un intervento di Geppi Cucciari, che in chiusura invita a usare i social in maniera responsabile, parte l'ultima sfida. Inizia Irama a tutto ritmo con "Nera. Carmen risponde con "If Ain't Got You". Il cantante prosegue con i suoi inediti, ecco quindi "Un giorno in più". Prima verifica sulle carte e Irama è un passo avanti. Si riparte con Carmen che interpreta "Caruso" di Lucio Dalla, riscuotendo grandi consensi da parte della commissione esterna. Irama invece, insieme a Elisa, presenta una versione di "Monster" con la parte rappata personalizzata da un suo testo. Dopo l'esibizione di Carmen Irama punta sull'intensità di "Sally", scritta da Vasco Rossi. Ormai si corre verso la fine della sfida. La cantante propone il suo inedito, "Tra le mani". Alla prova delle carte la situazione è invariata, con Irama sempre in testa. Proprio lui prosegue la gara con "Chiamami ancora amore" di Roberto Vecchioni. La ragazza attinge a un classico dei Beatles, "Let It Be". Irama invece prosegue con i suoi inediti, cantando "Voglio solo te". Ed è tempore quindi dell'ultimo scontro e della chiusura del televoto.



I VERDETTI - Lauren ed Einar rientrano per la consegna dei premi e arriva anche Luca Tommassini. Il premio della critica, del valore di 50mila euro, viene assegnato a Lauren. L'università "eCampus" premia con una borsa di studio Carmen. E' quindi la volta del premio "Radio 105", di 20mila euro in gettoni d'oro, assegnato a Irama. E' quindi la volta dell'ultimo giro di carte: il vincitore è Irama, confermando i pronostici della vigilia. Il ragazzo, commosso, si gode la sua personale rivincita dedicando la vittoria alla nonna.