"Amici 17", tutto pronto per la finalissima: in gara per la vittoria Irama, Carmen, Einar e Lauren

Moltissimi i pezzi e le coreografie preparate durante la scorsa settimana per affrontare al meglio una gara che si prospetta accesa e avvincente. I ragazzi sono pronti ad infiammare il palco e il pubblico presente in studio e a casa con spettacolari sfide per contendersi la vittoria decretata esclusivamente dal pubblico a casa che vota il proprio preferito attraverso sms al numero 477.000.4, sito web www.wittytv.it e applicazione Mediaset FAN (il costo massimo dell’SMS è di 16 centesimi di Euro a seconda dell’operatore; per ogni televoto c’è un limite massimo di 5 voti per piattaforma).





In studio trepidanti e pronti a festeggiare il vincitore ci sono i componenti della commissione esterna: Simona Ventura, Ermal Meta, Heather Parisi, Marco Bocci, Elisa e Giulia Michelini e la commissione interna che ha affiancato i ragazzi nella preparazione: Bill Goodson, Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Garrison Rochelle, Paola Turci, Carlo Di Francesco, Rudy Zerbi e Giusy Ferreri.





Quattro i premi in palio previsti durante la serata:

1) Premio del valore di 150mila Euro in gettoni d’oro al vincitore assoluto dell’edizione di Amici;

2) Premio della critica del valore di 50mila Euro offerto da Vodafone e assegnato dalle maggiori testate giornalistiche italiane: Corriere della Sera, La Stampa, il Fatto Quotidiano, il Messaggero, l’agenzia di stampa Ansa e l’agenzia di stampa ADN Kronos, La Gazzetta dello Sport, Il Giornale, Libero e il QN. Con loro le testate web: Tgcom.it, Tv Zap.it, Tiscali.it, Tv Zoom.it, Davide Maggio.it, Tvblog.it, Rockol.it, il Network radiofonico 105 e la testata giornalistica di Raitre Tv Talk;

3) Premio Radio 105 pari ad un valore di 20mila Euro in gettoni d’oro;

4) eCampus con una borsa di studio del valore di 12mila Euro per l’iscrizione ad un corso di laurea.





In studio ad accompagnare i finalisti nella gara la rockstar mondiale del violoncello Hauser, che si presenta eccezionalmente in veste solista. L’artista è metà dei fenomeno mondiale nato dal web con milioni di visualizzazioni per il modo unico di riarrangiare in chiave "contaminata" i successi pop e rock. Nato a Pola in Croazia il 15 giugno 1986, forte di una preparazione classica che lo ha visto studiare e collaborare con icone quali il Maestro Mstislav Rostropovich e Bernard Greenhouse, Hauser è ospite della puntata finale di Amici per un'esibizione straordinaria su “Now We Are Free”, il tema principale del film “Il Gladiatore”.

Tra gli altri ospiti quattro big della musica italiana Emma, Elisa, Michele Bravi e Alessandra Amoroso.