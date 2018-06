"Amici 17", chi meriterebbe di vincere? I finalisti rispondono

Nella scuola i ragazzi ce la mettono tutta per l'ultimo appuntamento del Serale che decreterà il vincitore di Amici 17, ma l'ansia sale per ognuno dei quattro finalisti: Einar che deve preparare "Anna e Marco" e "Una storia importante" ha paura di scordarsi il testo; Lauren nel videobox spiega che, oltre ad eseguire le sue coreografie, in finale dovrà cantare e ballare su "All that jazz". Carmen nel videobox parla della mole di brani che deve studiare; nelle prove con l'assistente Raffaella pensa al fratello, immagina quanto sarà strano rivedere i suoi cari e si chiede chi la aspetterà fuori. Irama sta preparando un duetto con Elisa su "Monster" sul quale ha scritto delle frasi rap, come racconta lui stesso nel videobox.



Raccolti i quattro finalisti sul divanetto, ognuno di loro svela chi meriterebbe di vincere lunedì 11 giugno: Lauren fa il nome di Carmen. Secondo Irama dovrebbe trionfare Einar. Carmen dice Lauren e Einar "tifa" per l'amico Irama.