Quando Nino Frassica fu vittima di "Scherzi a parte"

Attori, conduttori, sportivi, personaggi dello spettacolo, cantanti: nel corso degli anni sono state davvero tantissime le vittime di "Scherzi a parte". Tra questi non è riuscito a scamparla nemmeno Nino Frassica, che nel 1994 si trovò ad affrontare una situazione piuttosto particolare dovuta a una stanza dell'albergo in continuo cambiamento. Dopo essere stato condotto una prima volta nella camera 113 ed essere quindi uscito per un incontro con il direttore dell'alberto, il comico siciliano fa nuovamente ritorno nella stanza a lui assegnata. Qui, però, trova una sgradita sorpresa che lo manda in confusione.