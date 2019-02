La leggendaria prima apparizione di Britney Spears in Italia

Vent'anni di successi intramontabili e canzoni che hanno segnato più di una generazione, vent'anni in cui è diventata una delle figure più influenti nell'evoluzione della musica pop, vent'anni di eccessi e di flirt che l'hanno portata sulla prima pagina di tutte le riviste di gossip, vent'anni, insomma, di Britney Spears. Il 22 gennaio 1999 veniva infatti pubblicato "...Baby One More Time", il primo storico album dell'artista americana all'epoca non ancora diciottenne. Il disco riscosse un incredibile successo mondiale, ottenendo ben quattordici dischi di platino. In quel periodo la Principessa del Pop intraprese un lungo tour e a giugno si esibì per la prima volta anche in Italia, sul palco del "Festivalbar 1999". Una performance che mandò in estasi tutti gli spettatori presenti alla grande serata organizzata a Padova.