Quando Milly Carlucci ballava a "Risatissima" nel 1984

Era il 1984 quando Milly Carlucci ballava a "Risatissima", un varietà di Canale 5 andato in onda per due edizioni nel 1984 e 1985. Il titolo si rifà a un'altra trasmissione Mediaset, "Premiatissima".



Con cappello e impermeabile, in costume o in una vasca piena di bolle di sapone, la Carlucci si è esibita più volte in diverse coreografie. Il programma, durato solo due anni, ha avuto molto successo e ha vinto il Telegatto sia nel 1984 che nel 1985.