Quando Alec Baldwin venne premiato ai "Telegatti" nel 1988

Era il 1988 quando Alec Baldwin venne premiato ai "Telegatti". L'attore statunitense si aggiudicò il premio della categoria "film stranieri" per aver recitato nel ruolo di protagonista nella pellicola "La divisa strappata".



Baldwin, nel corso della sua carriera, ha ricevuto una candidatura all'Oscar per "The Cooler", ha vinto tre Golden Globe, tre premi Emmy e ben otto Screen Actors Guild per la serie "30 Rock".