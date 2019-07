"Studiare in jeans", riscopriamo la sigla dei "Ragazzi della 3C"

Il tenero Bruno, la perfida Tisini, Chicco lo svelto, l’affascinante Sharon, l’atletico Massimo e tanti altri sono i personaggi di una delle serie più amate degli anni ’80 made in Italy. Nel decennio delle toppe sui jeans fatte ad arte e del motorino sempre in due, la serie "I ragazzi della 3C" è stata un vero e proprio cult: la serie raccontava le vicende di una classe di studenti nell’immaginario Liceo Giacomo Leopardi di Roma attraverso gli occhi dei giovani protagonisti. La prima puntata è andata in onda il 13 gennaio 1987 e, da allora, la serie è proseguita per tre stagioni.