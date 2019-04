La musica raccontata da "I ragazzi della 3C"

Da Nino d'Angelo ai "Paninari", dai Duran Duran a Vasco Rossi, considerato il profeta del rock. Erano questi alcuni dei nomi proposti durante la riunione di redazione del giornalino scolastico de "I ragazzi della 3C", la storica serie televisiva italiana, trasmessa da Italia 1 sul finire degli anni Ottanta.



In uno degli episodi, tra i ragazzi del liceo scientifico "Gian Battista Morgagni" del quartiere Monteverde di Roma emerge la voglia di trattare anche tematiche musicali analizzando i generi e gli artisti più in voga. Ma visti i diversi interessi dei protagonisti, la proposta fatica a concretizzarsi.



