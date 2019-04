Quando Pino Insegno vestì i panni di Giulio Cesare nella serie "I ragazzi della 3c"

Per evitare le interrogazioni "I ragazzi della 3c", la serie televisiva replicata più volte sulle reti Mediaset, oraganizzano una rappresentazione teatrale, dove Shakespeare viene interpretato in chiave eccentrica. Tra loro c'è Pino Insegno che veste i panni di Giulio Cesare.



La serie televisiva è stata trasmessa su Italia 1 a partire dal 13 gennaio del 1987. Il programma era molto innovativo per la televisione di quel periodo, e il suo successo fu grande e inaspettato.



