Quando Mike Bongiorno e Indro Montanelli ricordarono il loro incontro in carcere

"Siamo stati galeotti insieme a San Vittore, nel maggio 1944". Con queste parole Indro Montanelli ricordò la nascita dell'amicizia con il celebre conduttore Mike Bongiorno.



Durante la cerimonia di premiazione dei Telegatti 1987, i due si ritrovarono insieme sul palco, dando vita a un momento molto emozionante. Montanelli era stato arrestato nel 1943 per aver diffamato il regime, mentre Mike si trovava in carcere in quanto era una staffetta partigiana. "Sono passati tanti anni da allora e oggi siamo qua, senz'altro più allegri", concluse il conduttore.