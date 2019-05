Quando Jerry Calà cantava "Tu pattini e ti spettini" nella serie "Professione vacanze"

Era il 1987 quando Jerry Calà vestiva i panni di Enrico Borghini, capo villaggio nella serie televisiva "Professione vacanze", e cantava "Tu pattini e ti spettini". Il telefilm, composto da sei episodi, è andato in onda su Italia 1. La fiction è stata girata nel villaggio turistico Cala Corvino a Monopoli in Puglia. L'attore e cantante Calà, con cresta, giubbino di pelle e chitarra elettrica, si è esibito in una versione punk del brano.



