Quando Jennie Garth è stata ospite di Gerry Scotti a "Buona Domenica"

Era il 1994 quando Jenny Garth, l'attrice che interpretava Kelly Taylor in "Beverly Hills 90210", è stata ospite sul palco di "Buona Domenica". Il programma televisivo, in onda su Canale 5, all'epoca era condotto da Gerry Scotti e Gabriella Carlucci. I due, dopo una breve intervista alla Garth, hanno invitato l'attrice statunitense a giocare al gioco dell'arancia. Competizione vinta dalla coppia Scotti-Garth che in pochi secondi è riuscita a trasportare, da un cesto all'altro, ben quattro arance senza usare le mani.



L'attrice americana quest'anno spegne 47 candeline. Originaria dell'Illinois è diventata famosa nel mondo per aver interpretato uno dei ruoli principali in "Beverly Hills 90210", serie tv cult degli anni '90.



