Luke Perry, il dolce ricordo della figlia Sophie: "Oggi mi manchi di più"

"Oggi mi manca un po' di più". Sophie non nasconde la nostalgia e su Instagram posta una foto con il papà, Luke Perry , mancato tre settimane fa. Uno scatto che li ritrae felici, al volante, con il loro cane. La 18enne sta cerando di gestire il dolore come può, subito dopo la morte della star di " Beverly Hills 90210 " aveva detto: "Non so cosa si debba fare in una situazione come questa, nessuno ti insegna a gestire momenti del genere".

I social la stanno aiutando molto. Su Instagram Sophie, che lavora come volontaria in Malawi, condivide alcuni momenti della giornata e tanti ricordi. Ma non sempre i follower le riservano parole di conforto.

Qualcuno l'ha attaccata per la sovraesposizione, e la risposta non si è fatta attendere: "Ho 18 anni, non ho chiesto io questa attenzione, sono ferita, triste, la morte di mio papà era la cosa peggiore che potesse capitarmi. Ma non rimarrò a piangere nella mia stanza solo perché lo dice internet: mio padre sarebbe il primo a non volerlo".