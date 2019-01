Quando i Take That cantarono "Could It Be Magic" a "Non è la Rai"

Erano gli anni '90, il decennio in cui nella musica si facevano largo le band composte da artisti giovani e affascinanti, dotati ovviamente di un grande talento. A fare da apripista c'erano anche i Take That, il gruppo britannico formatosi a Manchester, che raggiunse l'apice del successo grazie a brani come "Pray" e "Babe".



Durante la sua ascesa il gruppo, nel quale emerge anche un giovanissimo Robbie Williams, si esibì con "Could It Be Magic" a "Non è la Rai", il famoso programma presentato da Ambra Angiolini. Così, dopo aver presentato uno a uno tutti i componenti della band, la padrona di casa lascia il palcoscenico ai Take That, che con la loro eccezionale performance non tradiscono le aspettative del pubblico in studio.