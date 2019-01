"Che male c'è, che c'è di male, se chiudo gli occhi insieme a te sto così bene": cantava così Pino Daniele al "Festivalbar 1997". Centinaia di voci si univano alla sua nel cantare le parole del singolo che gli sarebbero valse la vittoria alla 34esima edizione della gara canora dell'estate. Nella finalissima organizzata proprio a Piazza del Plebiscito nella sua Napoli Pino Daniele si aggiudicò sia il premio per il miglior album che quello per il miglior singolo. Scomparso il 4 gennaio 2015 a causa di un infarto presso la sua casa di Orbetello in Toscana, il cantante rimane ancora oggi uno degli artisti italiani più amati in assoluto.