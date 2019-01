"Non è la Rai": il divertente strip-tease di Antonella Elia e Miriana Trevisan

La notte del 6 gennaio la befana passerà di casa in casa a riempire le calze lasciate appese, se con dolci o carbone lo deciderà lei, ma questa veste di nonnina non particolarmente bella e vestita di stracci sembra andarle stretta. O almeno è sicuramente così per Antonella Elia e Miriana Trevisan, che in un puntata di "Non è la Rai" gettano scope e sacchi di iuta per liberarsi con un divertente strip-tease di ingombranti gonne, camicioni e foulard fino a rimanere in lingerie.