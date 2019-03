Quando Giulio Andreotti consegnò il Telegatto 1988 a Sophia Loren

Un simpatico siparietto tra Mike Bongiorno e l'onorevole Giulio Andreotti sull'inizio delle rispettive carriere professionali e la promessa di raggiungere insieme l'anno 2000 aprono la consegna del prestigioso Telegatto vinto da Sophia Loren per la miniserie televisiva "Mamma Lucia". Era il 1988 e l'attrice, già premiata nel 1962 con l'Oscar come migliore attrice per "La Ciociara", fu chiamata sul palco per ricevere un altro importante omaggio grazie alla straordinaria interpretazione di un'immigrata italiana che vive nel quartiere di Little Italy, a New York.



La serie, nata da una co-produzione italo-statunitense e diretta da Stuart Cooper, vantava come sigla di apertura l'intramontabile "Caruso" di Lucio Dalla, interpretata per l'occasione da Luciano Pavarotti.