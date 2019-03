Ha contribuito a scrivere una parte di storia della sitcom italiana, diventando la più longeva del nostro Paese e restando nell'immaginario collettivo come la serie tv che più di ogni altra ha saputo far ridere e divertire puntando sull'andamento della vita di coppia.



Sono passati oltre trent'anni dalla prima puntata di "Casa Vianello", ma dopo 16 stagioni e 338 episodi nessuno dimentica i simpatici siparietti tra i due coniugi, come è impossibile non ricordare la sigla di apertura, il motivetto musicale composto da Augusto Martelli.



