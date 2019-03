Quando le ragazze di "Non è la Rai" cantavano Lucio Battisti

Era il 5 marzo 1943 quando a Poggio Bustone nasceva Lucio Battisti. Cantautore poeta ha segnato un’epoca della musica italiana vendendo oltre 25 milioni di dischi. Battisti era conosciuto anche per la sua estrema attenzione ai dettagli di ogni canzone, prestando molta cura agli arrangiamenti e agli accordi che dovevano raggiungere la perfezione. Nelle sue creazioni riusciva a combinare sonorità e generi diversi creando un mix nuovo che conquistava il grande pubblico. Il suo successo fu celebrato anche dalle ragazze di “Non è la Rai” che nella prima edizione del programma lo omaggiarono cantando tutte insieme “Dieci ragazze per me”. Una esibizione gioiosa che voleva trasmettere l’allegria di un testo ancora oggi molto amato. Nella sezione "Cult" del sito Mediaset Play si possono rivedere tutte le migliori performance dei programmi del passato firmati Mediaset.