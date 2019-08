Era il 1999 quando Giorgia cantò "Girasole" sul palco del "Festivalbar". La cantante romana scelse proprio il programma musicale estivo per presentare al pubblico il suo nuovo brano, riscuotendo un enorme successo.



Autrice di oltre 100 brani, Giorgia è tra le cantanti più note in Italia. Conosciuta anche all'estero, Europa, Canada e America Latina, solo in Italia ha venduto circa 7 milioni di copie. Dodici dei suoi album sono comparsi nella top-ten Italia, cinque dei quali sono arrivati anche primi in classifica.