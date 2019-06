Alanis Morissette compie 45 anni: ecco la sua esibizione al Festivalbar

Nonostante conti al suo attivo molti successi, premi e posizioni alte nelle classifiche mondiali, Alanis Morissette ha vissuto anche momenti di declino, per una serie di alti e bassi che ha accompagnato tutta la sua carriera.



La cantante canadese naturalizzata statunitense è stata una bambina prodigio (scrisse la prima canzone a nove anni e a dieci prese parte con successo alle audizioni di uno show per bambini) ma ad averla sempre contraddistinta è stata la determinazione.



Voleva riuscire a tutti i costi ma solo a Los Angeles il suo desiderio si scontrò finalmente con il compositore e produttore Glen Ballard, figura fondamentale nella crescita musicale di Alanis: lavorarono gomito a gomito alla realizzazione di un singolo, "Perfect", e dell’album "Jagged Little Pill" che rappresenta un caposaldo nella sua storia.



Proprio da questa raccolta e in occasione del suo 45esimo compleanno vi riproponiamo il brano con cui si presentò ospite al "Festivalbar" del 1996, "You Learn".