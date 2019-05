I Backstreet Boys a Milano sul palco del Festivalbar: era il 1999

Hanno fatto cantare a squarciagola migliaia di ragazzine in tutto il mondo. Idoli degli adolescenti tra gli anni Novanta e Duemila, sono stati anche al Festivalbar . Sono i BackStreet Boys e sul palco della manifestazione canora italiana hanno cantato, nel 1999, "I Want it That Way".



In quell'anno il festival era condotto da Alessia Marcuzzi e Fiorello. I presentatori non si sono accontentati del brano cantato dalla band e, per la gioia di centinaia di ragazzine urlanti, hanno chiesto al gruppo di intonare a cappella un'altra canzone. La band, composta da Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Reachardson, ha cantato "Non puoi lasciarmi così", un testo col titolo e alcuni versi in italiano.



