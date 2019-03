Quando Elisa si esibì con "Labyrinth" al Festivalbar 1998

Era il 1998 quando Elisa cantava all'Arena di Verona, Labyrinth, il singolo rock indipendente estratto dal suo album d'esordio: "Pipes & Flowers". Nel 2003 la canzone è stata pubblicata anche in versione acustica nell'album Lotus, e tre anni dopo è stata inclusa nel primo greatest hits della cantautrice.

Per il brano sono stati realizzati ben due video musicali. All'epoca Elisa aveva solo 21 anni.



E a circa 21 anni da quella esibizione sul palco del Festivalbar, manifestazione canora degli anni '90, Elisa parte con il suo nuovo tour: "Diari aperti". Quasi tutti i concerti in programma sono già soldout, ma resta ancora qualche data per cui è possibile acquistare i biglietti.



"Diari aperti" è il decimo album della carriera della cantautrice, oltre a essere il secondo lavoro in studio interamente in lingua italiana dopo "L'anima vola", inciso nel 2013. Il nuovo disco è uscito il 26 ottobre 2018, e il titolo è legato alla passione di Elisa per la scrittura di diari personali. Dall'album, già certificato come disco di platino, sono stati estratti diversi singoli. Il brano che ha anticipato l'uscita del disco è stato "Quelli che restano" in featuring con Francesco De Gregori, seguito poi da "Se piovessi il tuo nome". La canzone è stata reinterpretata anche in una versione speciale cantata insieme a Calcutta, autore del pezzo.