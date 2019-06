Quando Ambra Angiolini intervistò Max Biaggi a "Generazione X"

"Ho iniziato per caso, io prima giocavo a calcio". Sono le parole di Max Biaggi intervistato da Ambra Angiolini a "Generazione X". Il motociclista, appena diventato campione nel mondo nella classe 250, si sottopose al gioco-intervista della storica conduttrice di "Non è la Rai".



Il pilota, nato a Roma il 26 giugno del 1971, spegne 48 candeline. Quattro volte campione del mondo nella classe 250 e due volte vincitore mondiale Superbike, Biaggi ha due figli. I bambini, una maschio e una femmina, sono frutto della relazione duranta 11 anni con la showgirl ed ex Miss Italia, Eleonora Pedron.