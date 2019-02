Quando Ambra Angiolini intervistò il creatore di "Blob" Enrico Ghezzi

"Ti assicuro che l'intento di 'Blob' è quello di ricostruire, smontare, ricostruire la televisione, amandola, odiandola, usando tutte le immagini come attori. Non sono le cose che si vedono dentro le immagini che noi stiamo prendendo in giro, beffando, sbeffeggiando. Ma sono le immagini stesse che diventano attori, attrici". Con queste parole nel 1994 Enrico Ghezzi spiegava a "Non è la Rai" cosa significasse "Blob", il programma da lui ideato cinque anni prima. Il famoso autore si raccontò nella trasmissione condotta da Ambra Angiolini, rivelando anche alcuni aneddoti legati alla sua vita privata e offrendo la sua opinione proprio sul progetto di "Non è la Rai", definendolo un grande musical. Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.