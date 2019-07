Artista a trecentosessanta gradi, Peppino Di Capri è eclettico, in grado di passare dalla canzone napoletana a generi di cui può essere considerato uno dei primi esponenti italiani quali rock’n’roll, twist e blues. A partire dal 1958, quando viene notato durante una serata a Ischia, la sua è una carriera consacrata da successi, soddisfazioni personali e canzoni consegnate alla storia.



Non si è mai tirato indietro di fronte alle sfide, scolpendosi nella memoria grazie al suo delicato equilibrio fra tradizione e innovazione, e assieme a Milva e Toto Cutugno detiene il record di partecipazioni al Festival di Sanremo: quindici in totale, di cui due vincenti nel nel 1973 con "Un grande amore e niente più" e nel 1976 con "Non lo faccio più". Per festeggiare i suoi ottant'anni lo ricordiamo in una sfida all'ultima nota contro I Cavalli Marci durante il programma "Ciro, il figlio di Target" nel 1998.