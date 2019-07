Mick Jagger compie 76 anni, eccolo nel 1987 mentre ritira il Telegatto

Non poteva festeggiare il suo compleanno se non nel pieno del 48esimo tour dei Rolling Stones, Mick Jagger. La leggenda del rock mondiale e l'icona di stile per eccellenza non è immune allo scorrere del tempo ma di ritirarsi dalle scene non sembra averne ancora l'intenzione e a 76 anni esprime ancora quello stesso carisma e l'energia che gli sono valsi una vita di successi assieme all'amico di una vita, Keith Richards. Sir dal 2002 per volere della regina Elisabetta, padre di otto figli, nonno e anche bisnonno, il ragazzo del Kent conserva oggi la stessa grinta di allora e nel fargli gli auguri lo ricordiamo quando nel 1987 fu intervistato e premiato da Red Ronnie a "Vota la Voce" con un Telegatto.